Accordo record per il Barcellona: lo sponsor (il colosso turco degli elettrodomestici Beko) per la maglia d'allenamento frutterà circa 60 milioni di euro in tre stagioni. Nel 2015 il primo sponsor sulle maglie da gioco con l'arrivo della Qatar Airways e i suoi 70 milioni a stagione, oggi è l'industria giapponese Rakuten a segnare la divisa blaugrana per 55 milioni all'anno.

Prossima frontiera di una società che guarda avanti è lo stadio, da ristrutturare. Si parla di un rinnovamento nel 2021, magari aprendo a una sponsorizzazione estranea alla storia del club.



L'ex presidente del Barcellona, Sandro Rosell "dorme a cinque gradi sotto zero nella prigione di Soto del Real". Lo scrive il quotidiano catalano 'Mundo Deportivo' parlando dell'"inferno" nel quale vive Rosell, in carcere da quasi nove mesi con l'accusa di aver intascato sottobanco 6,5 milioni di euro, poi riciclati ad Andorra, attraverso la vendita dei diritti tv di 24 partite della nazionale brasiliana. Secondo gli inquirenti, Rosell faceva parte di un'organizzazione criminale dedita al riciclaggio di denaro proveniente da commissioni illegali e di cui avrebbe fatto parte anche l'ex presidente della Federcalcio brasiliana, Ricardo Teixeira. Pau Molins, legale di Rosell, parla di un uomo "molto colpito e sempre con minori forze, al gelo per la mancanza di riscaldamenti. Rosell ha chiesto ai familiari coperte termiche e tra i detenuti è abitudine utilizzare bottiglie d'acqua bollente per mitigare il freddo notturno".



Intanto Lionel Messi e Antonella hanno deciso di chiamare Ciro il figlio che nascerà tra un paio di mesi: sarà il terzogenito dopo Thiago e Mateo.