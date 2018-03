Guillermo Amor, dirigente del Barcellona, parla a Premium Sport per commentare il sorteggio di Champions League che ha messo i blaugrana di fronte alla Roma: "La Roma non è affatto un club semplice da affrontare. È un club forte, storico, che ha vinto il girone con Chelsea e Atletico Madrid. Non sarà facile, servirà la massima concentrazione da parte nostra. Ha meritato di arrivare fino a qui, rispettiamo molto i giallorossi. Valverde? Sta facendo un grande lavoro, la squadra ha grande equilibrio ed è migliorata molto in difesa. I risultati si vedono, il gioco ha guadagnato tantissimo equilibrio rispetto agli anni precedenti con Guardiola e Luis Enrique".