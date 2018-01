André Gomes, dopo una stagione e mezzo in panchina, ha deciso di lasciare Barcellona ed i blaugrana. Secondo Sport, il centrocampista portoghese ha chiesto al club catalano la cessione in prestito in questa sessione di calciomercato. Il ragazzo, infatti, nell'anno del mondiale, non vuole perdere la sua nazionale. Fin qui per il ragazzo solo sei gare da titolare su 29; sono 635 i minuti di gioco per il lusitano. La Juventus è una delle squadre interessate al portoghese.