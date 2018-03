Il grande obiettivo del Barcellona per la prossima estate di mercato è Antoine Griezmann, che sta valutando il suo futuro all'Atletico Madrid. Come scrivono oggi i media spagnoli, i due club hanno un accordo verbale per cui i blaugrana non presenteranno offerte per l'attaccante francese, a meno che lui chieda la cessione ai Colchoneros.