Barcellona e Atletico Madrid hanno raggiunto un 'accordo' per Antoine Griezmann: secondo l'emittente TV3, i due club hanno siglato un patto di non aggressione per il francese, che permetterà ai Colchoneros di tentare di trattenere l'attaccante e ai blaugrana di subentrare qualora Griezmann optasse comunque per l'addio.