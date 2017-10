Il rinnovo era stato annunciato in estate e aveva messo a tacere tanti voci di mercato che si stavano susseguendo con il Manchester City del grande ex Pep Guardiola pronto allo sgarbo. Eppure il prolungamento di contratto di Leonel Messi con il Barcellona ancora non è stato ufficializzato e depositato negli uffici della lega calcio spagnola.



IL MOTIVO DEL RINNOVO - Non è ancora stato annunciato e, probabilmente, il motivo principale della presa di tempo da parte del club catalano di comune accordo con la punta argentina risiede in una clausola che è stata inserita negli accordi e che è stata svelata da Business Insider. Di fatto Messi riceverà al momento stesso della firma una cifra pari a 85 milioni di euro (comprensivi dell'intero ingaggio del primo anno da circa 35 milioni).



BARCELLONA BLOCCATO? - Il Barcellona, che ha già speso oltre 100 milioni per l'acquisto di Dembelè dal Borussia Dortmund e che non ha potuto o meglio voluto forzare la mano per completare l'acquisto di Coutinho dal Liverpool è probabilmente bloccato anche in ottica fair play finanziario proprio dall'impatto che il rinnovo di Messi avrà sul bilancio e che va oltre l'introito di 222 milioni di euro derivanti dalla cessione al PSG di Neymar. L'aumento dei ricavi è una chiave fondamentale per ridurre l'impatto economico immediato e, soprattutto, sposterà nel corso dell'anno anche la crescita del monte ingaggi. Dettagli, non trascurabili, per una firma che tarda ad arrivare.