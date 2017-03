Ariedo Braida, ds del Barcellona, ha parlato a Radio 24 dopo l'impresa dei catalani: "PSG? La paura ti toglie le energie, ti toglie tutto quello che sai fare, un pavido non riesce a combinare più nulla, la paura ti fa scappare, probabilmente hanno avuto paura di questo grandissimo Barcellona e il Barcellona ha scritto una pagina pazzesca della storia del calcio. Un grande allenatore diceva ‘le partite iniziano zero a zero e non si sa mai come finiscono’ e aveva ragione. Non bisogna mai dare niente per scontato, bisogna guadagnarsele tutte, minuto dopo minuto. Bisogna lavorare e prepararsi al meglio, perché non esistono più partite facili, le partite sono sempre complicate. Il calcio va giocato e alla fine si tirano le somme. Bisogna sempre prepararsi bene e festeggiare poco, si festeggia quando si vincono i titoli. Bisogna festeggiare poco e prepararsi bene ad affrontare il prossimo avversario. Luis Enrique? Devo fargli un complimento non soltanto per ieri, ma per tutto quello che ha saputo fare, perché è un grandissimo allenatore, la sua alchimia che ha dentro la trasmette a tutti, lui con tutta la squadra riescono ad essere magici e bisogna dare merito a tutto quello che ha fatto e che farà.”