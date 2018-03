Il centrocampista 29enne del Barcellona e della nazionale spagnola Sergio Busquets difende il suo compagno di squadra Ousmane Dembelé. Il giovane esterno francese, arrivato per 105 milioni di euro dal Borussia Dortmund, sta soffrendo l'inserimento in Liga a causa di molti infortuni. Il senatore blaugrana, in conferenza stampa, rinnova la fiducia per il giovane talento: "Abbiamo fiducia nelle sue potenzialità. E' certo che crescerà poco a poco. Non dobbiamo mettergli pressione".