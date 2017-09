Comunque andrà a finire la querelle per il rinnovo di Andres Iniesta potrà essere paragonata ai più classici thriller del settore. Ancor più della mancata firma sul rinnovo di Leo Messi a tener banco in casa Barcellona è il futuro della storica bandiera e capitano blaugrana. Iniesta è in scadenza 30 giugno 2018 e se da un lato c'è il Barcellona che continua a ribadire di aver trovato un principio di accordo, dall'altro c'è il giocatore che smentisce seccamente le tesi del giocatore.



SPUNTA UNA MAIL - Chi dice la verità? Probabilmente entrambi anche perchè, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, esiste la prova di un principio di accordo non tanto fra il giocatore e la società, bensì fra il Barcellona e il suo agente. Il club è infatti in possesso di una mail datata 5 agosto in cui l'agente di Iniesta conferma l'intesa.



E LA JUVE? - Il giocatore però non ha mai accettato quell'intesa e l'affare si è arenato. Chi spera nel mancato accordo oggi è la Juventus che in Iniesta ha un obiettivo concreto per la prossima estate. A parametro zero, ovviamente e quindi soltanto in caso di mancato rinnovo. Il dg Beppe Marotta resta in attesa e, se a gennaio il giocatore sarà ancora in scadenza, la Juve proverà l'affondo.