Il quotidiano spagnolo El Mundo riporta un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso: il fuoriclasse del Barcellona Lionel Messi, avrebbe fatto inserire nel proprio contratto una clausola per tutelarsi in caso di esclusione dei Blaugrana dalla Liga, conseguente all'indipendenza della Catalogna. Le condizioni della clausola includerebbero la possibilità di liberarsi a parametro zero per il giocatore argentino, nell'eventualità di un'esclusione dalla Liga o da qualsiasi altro campionato europeo di primo livello. Di conseguenza, verrebbe meno anche la clausola di 700 milioni di euro che lo lega al club - anche in tal caso, solo ed esclusivamente in caso di mancata adesione del Barça a campionati come Premier, Bundesliga o Ligue 1.