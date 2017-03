Il Barcellona ha offerto alla sua stella, Lionel Messi, un rinnovo contrattuale da capogiro. In un contesto confuso e incerto, dato dall’addio di Luis Enrique, i Blaugrana cercano di tutelare la permanenza dei propri giocatori di rilievo. Ovviamente a partire da Messi. Dalla Cina sarebbero giunte al fuoriclasse offerte quasi “imbarazzanti” che farebbero gola a chiunque. Si parla di contratti da 50 milioni di euro a stagione, volti ad attirare il talento argentino nella Chinese Super League.



MESSI RESTERA' AL BARCELLONA - Con cifre così, il club catalano corre ai ripari, proponendo a Messi un rinnovo contrattuale da 35 milioni di euro all’anno, come riferisce la stampa spagnola. Una conferma di quanto il Barcellona tenga ancora al 29enne, che ha portato in alto il nome del club in tutto il mondo, facendogli inoltre incassare decine di milioni di euro in merchandising. Dal canto suo, Messi ha più volte ribadito che il Barça è casa sua, e di vivere felicemente in Catalogna con la compagna Antonella Roccuzzo. Una storia d’amore, quella tra il Barcellona e Lionel, che continuerà nonostante le sirene di mercato.