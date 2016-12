Denis Suarez, centrocampista del Barcellona, ha parlato al Mundo Deportivo dei suoi mesi in blaugrana: "I primi mesi qui sono andati molto bene. Ho sempre aspirato a giocare tanto come fanno tutti i calciatori, ma sono felice del coinvolgimento che ho avuto finora e spero di andare meglio. Giocare con Messi è molto facile. Io ho giocato da interno e molte volte a destra lo ritrovo al mio fianco. Bisogna conoscere i suoi movimenti e dipendere da lui. Messi è il migliore. Non vivo la mancanza di un gol come un'ossessione. Un desiderio per il 2017? Nel nuovo anno chiedo di vincere la Champions League".