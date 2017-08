Ora che Neymar è sempre più vicino al Paris Saint-Germain, il Barcellona deve trovare una soluzione per rimpiazzarlo al più presto. I blaugrana sembrano pronti a lanciare un'offerta da oltre 100 milioni di euro al Liverpool per Philippe Coutinho. Una volta chiuso l'affare con i Reds, il Barcellona proverà a fiondarsi su Ousmane Dembele del Borussia Dortmund, per il quale la cifra d'acquisto non si allontana tanto da quella del brasiliano. Lo riporta Sportmediaset.