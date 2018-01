Ora ci siamo davvero: Philippe Coutinho sta per diventare un nuovo giocatore del Barcellona. Dopo una trattativa lunghissima, partita già la scorsa estate, Barcellona e Liverpool sono arrivati a un accordo per una cifra di 160 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus. Nelle prossime ore il brasiliano, che non è partito coi reds per una mini tournée a Dubai, sarà nella città catalana per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai blaugrana fino al 2023 e già lunedì dovrebbe essere presentato alla stampa.



SORRIDE L'INTER - Se queste cifre fossero confermate, potrebbe sorridere, nel suo piccolo, anche l'Inter: al club nerazzurro, infatti, spetta l'1,25 per cento della cifra che il Liverpool incasserà dalla cessione del giocatore, che il club di corso Vittorio Emanuele lasciò partire nel 2013, ovvero circa 2,4 milioni di euro.