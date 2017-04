El Mundo Deportivo riporta le dichiarazioni di Robert Fernàndez nel post partita di Juventus Barcellona: “Il risultato è davvero sfavorevole, ma ora daremo tutto per ribaltarlo. Anche se sarà difficile, penso che lo stadio e il nostro pubblico potranno costituire un elemento importante di svolta. Dobbiamo credere nella squadra, siamo in grado di superare ogni momento negativo, come questo, e ribaltarlo. Ho visto una partita completamente diversa dal Psg. Con loro non c’era stata partita, con la Juve sull’1-0 avremmo potuto pareggiare, poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe”.