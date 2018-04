La concorrenza di Jordi Alba si è rivelata insostenibile e Lucaspotrebbe lasciare il Barcellona dopo due stagioni da assoluta riserva. Il terzino francese negli scorsi giorni è stato proposto anche alla Juventus, che sta valutando l’opportunità. Secondo il Mundo Deportivo, però, il club blaugrana non venderà a cuor leggero l’ex Roma: il piano del Barça sarebbe quello di trattenere Digne in rosa finché il giovane Juan Miranda - esterno cresciuto nella Masia - non sarà pronto per essere titolare in prima squadra.