Il Barcellona cambierà letteralmente faccia a gennaio. Il club blaugrana, dopo la cessione di Neymar in estate e il mancato acquisto di Coutinho oltre allo sfortunato colpo Dembelè, si rfionderà sul mercato e proverà a finanziare ulteriormente la propria campagna acquisti con alcune cessioni.



IN TRE IN VENDITA - Secondo il quotidiano spagnolo Superdeporte sono tre i calciatori che il Barcellona ha scelto di piazzare sul mercato e si tratta dei due centrocampista Andre Gomes e Rafinha e dell'attaccante ex-Valencia, Paco Alcacer.



INTER, JUVE E MILAN ALLA FINESTRA - Tutti e tre i giocatori sono stati in passato corteggiati dalle formazioni italiane e a gennaio, se il Barcellona aprirà alla cessione a condizioni favorevoli, Inter, Milan e Juve non si lasceranno sfuggire l'occasione. Jorge Mendes continua a proporre il mediano portoghese a Juventus e Inter con i nerazzurri che stanno cercando un rinforzo proprio in quel reparto. Il Milan ha invece corteggiato a lungo Rafinha in estate, ma i problemi al ginocchio (è stato da poco rioperato al menisco) hanno frenato i contatti. Se starà bene il ds Mirabelli lo valuterà, ma occhio anche al profilo di Paco Alcacer, adattabile su tutto il fronte d'attacco e seguito, secondo Superdeporte, proprio dai rossoneri.