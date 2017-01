Stando a quanto riportato da Marca, il Barcellona sta valutando i profili in eccesso all'interno della rosa; dopo i rinnovi faraonici di Suarez, Neymar e, a breve, Messi i blaugrana dovranno valutare anche i nomi in uscita. In estate potrebbe partire in quattro: Aleix Vidal, Arda Turan, Jeremy Mathieu e anche Ivan Rakitic, sogno di mercato della Juventus, che dopo gli arrivi di André Gomes e Denis Suarez non è più considerato imprescindibile dalla dirigenza.