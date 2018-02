Andres Iniesta ha analizzato ai microfoni di Premium Sport il pari allo Stamford Bridge contro il Chelsea: "Gara molto complicata, ma sono molto contento dell'assist e del risultato. Giocare in trasferta è sempre diverso, la cosa importante era non pregiudicare la qualificazione stasera".



Il calciatore spagnolo ha poi parlato al canale spagnolo TV3: "È stata una partita intensa. Sapevamo che sarebbe stato difficile. Abbiamo tenuto molto la palla ma non è stato facile concretizzare il possesso perché il Chelsea faceva molta densità. Abbiamo fatto gol ed è quella la cosa più importante". Sulla gara di ritorno: "In casa sarà una partita diversa, con la nostra gente, il nostro stadio. Sarà comunque una sfida complicata perché ci giocheremo tutto".