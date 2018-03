Andrés Iniesta, centrocampista del Barcellona, parla a Mediaset dopo la gara col Chelsea: "Abbiamo ottenuto una vittoria importante contro una squadra tosta, l'obiettivo è centrato. Complimenti ai nostri tifosi che ci ha sostenuti per tutta la partita. Messi è un giocatore unico, imprescindibile per vincere tutto, è il numero uno per distacco. Ora puntiamo la finale. Real al sorteggio? La rivale è uguale, le spagnole le conosciamo meglio". Infine, un messaggio per Astori: "Un forte abbraccio alla sua famiglia, la sofferenza è enorme".