Andres Iniesta, centrocampista e capitano del Barcellona, parla a beIN Sports dopo la vittoria sul Real Madrid: "Come abbiamo detto, è un ulteriore passo in questo campionato, altri tre punti di differenza con il Madrid, importanti anche con la sconfitta dell'Atletico. Al di là della classifica, dobbiamo congratularci con la squadra per il loro lavoro e per vincere in uno scenario come questo. Non escludo il Madrid dalla lotta al titolo, ci sono ancora molti punti da conquistare. Il calcio ha dimostrato che possono accadere cose impossibili. Non è il momento di parlare di punti di differenza, sarebbe molto irrispettoso per noi pensarlo".