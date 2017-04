Il centrocampista del Barcellona Andres Iniesta, ha parlato nel post partita contro la Juventus. Il passivo per i blaugrana è di 3-0 ma per lui la remontada è replicabile dopo quella subita dal Psg: “Le sensazioni - Riporta Marca - non sono così negative o pessime come a Parigi (quando il Barça perdette l’andata degli ottavi 4-0) ma questa eliminatoria è estremamente in salita. Remontada? Se giochiamo come sappiamo fare allora restituiremo il favore e compiremo la rimonta. Ma se giochiamo così sarà impossibile. La Juve è una buona squadra, ma avremmo meritato di segnare almeno un gol”.