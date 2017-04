Barcellona e Juventus scendono in campo domani sera al Camp Nou per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. La Juve parte dal 3-0 rifilato a Messi e compagni nel match d'andata ma nessuno in casa Juve ha la sicurezza che i giochi siano già fatti, anzi. Allegri dovrebbe scegliere il solito 11 che ha battuto i blaugrana la scorsa settimana con il rientro di Dybala dopo il piccolo allarme di sabato scorso a Pescara. Calciomercato.com seguirà con un'apposita diretta dal Nou Camp tutti gli aggiornamenti minuto per minuto. In tv Barcellona-Juventus sarà trasmessa sui canali della pay-tv Mediaset Premium, (Premium Sport) e in streaming grazie al servizio per gli abbonati Premium Play. Tuttavia, come accaduto con la partita dell’andata, anche il big match del Camp Nou sarà visibile anche in chiaro e in diretta su Canale 5. Per chi non avrà la possibilità di vedere la sfida in tv, la radiocronaca del match andrà in onda sulle frequenze di Radio 1.