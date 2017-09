Questi i principali episodi da moviola di Barcellona-Juventus, arbitrata dallo sloveno Damir Skomina e Roma-Atletico Madrid, match nel quale fischierà il serbo Milorad Mazic.



BARCELLONA-JUVENTUS



79' Gol annullato al Barcellona: Suarez insacca dopo un pasticcio di Buffon, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco dell'autore del cross Jordi Alba, i catalani protestano.

​

75' Fallo di Pjanic, ammonizione per il bosniaco.



60' Barzagli commette fallo cercando l'anticipo su Dembele: cartellino giallo per il difensore della Juventus e punizione per il Barcellona al limite dell'area.



54' Messi chiede l'ammonizione di Pjanic per un fallo tattico, l'arbitro invece estrae il giallo per le proteste dell'argentino.



38' Altre proteste del Barcellona: Alex Sandro impedisce a Dembele di calciare bene verso la porta, l'arbitro concede l'angolo ma i blaugrana invocano il calcio di rigore per il contatto.

​

35' Semedo interrompe fallosamente la ripartenza di Douglas Costa: cartellino giallo per il terzino del Barcellona.



25' Fallo di Bentancur, ammonizione corretta per l'uruguaiano.



16' Fallo di Matuidi su Iniesta lanciato verso l'area: sacrosanto assegnare la punizione.



7' Episodio dubbio in area della Juve: Barzagli trattiene Busquets su cross in area, partito da calcio d'angolo. L'arbitro fa proseguire, decisione che appare corretta.



ROMA-ATLETICO MADRID



76' Contatto Perotti-Juanfran in area dell'Atletico Madrid: la Roma invoca il penalty, l'arbitro non concede.



51' Cartellino giallo per Perotti.



22' Cross di Perotti, Vietto tocca con la mano dentro l'area di rigore: la Roma chiede il rigore, Mazic dice no. Il braccio è attaccato al corpo secondo il direttore di gara serbo.