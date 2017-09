Barcellona-Juventus sarà una sfida ricca di confronti. Il duello a distanza fra numeri 10, Messi contro Dybala è chiaramente quello che richiama di più l'attenzione dei tifosi, ma c'è un'altra partita nella partita nella prima uscita stagionale dei due club in Champions League ed è quella che sta giocando Andres Iniesta per il suo rinnovo di contratto.



I DUBBI NON FUGATI - Il centrocampista spagnolo è sempre stato chiaro: "L'accordo per il rinnovo con il Barcellona non è stato raggiunto". Lo ha ribadito più volte, smentendo anche il presidente Bartomeu che aveva parlato di intesa raggiunta. E anche sabato, nel post-partita della sfida vinta contro l'Espanyol, il capitano blaugrana non è riuscito a fugare i dubbi che permangono sulla sua permanenza futura.



FUTURO BIANCONERO? - "Non penso tutti i giorni al rinnovo. Quando si dice che c'è un'intesa di massima significa che è tutto pronto per la firma, ma così non è". Dubbi, perplessità di un giocatore che è entrato nel suo ultimo anno di contratto e che potrebbe liberarsi a zero a fine stagione. La Juventus continua a coltivare il sogno di portarlo in Italia e secondo Tuttosport, aspetterà di capire come andrà a finire con il Barcellona. Se non si troverà l'accordo per il prolungamento allora il dg Beppe Marotta proverà il colpaccio. Ma prima? Parola al campo, dove Iniesta sarà ancora al centro del gioco.