Alta tensione al Camp Nou. Emergono nuovi dettagli della lite del 40esimo minuto, quando il Barcellona non ha restituito palla alla Juventus, con Dybala che l'aveva calciata fuori per permettere i soccorsi a Mandzukic. L'allenatore blaugrana Luis Enrique si è infatti avvicinato a Massimiliano Allegri, insultandolo in italiano: "Ma vaff...", le sue parole puntando direttamente ad Allegri. Che si è distanziato lasciando perdere il collega. E godendosi il passaggio del turno per la sua Juventus.