In quota ha già un piede in semifinale e per i bookmaker l’ultimo ostacolo si chiama Leo Messi. La Juventus si avvia con buone prospettive al ritorno dei quarti di Champions contro il Barcellona (dopo il 3-0 dell’andata il passaggio del turno è dato a 1,12, contro il 5,50 dei blaugrana), ma è l’argentino a tenere sulle spine tifosi e scommettitori. Per Messi c’è un doppio filo legato alla sfida con i bianconeri: gli mancano solo 2 reti per conquistare il traguardo dei 500 gol in maglia blaugrana (di cui già detiene il record), ma deve rompere la “maledizione” che finora gli ha impedito di segnare a Buffon. Un muro che sul tabellone Microgame Group potrebbe essere superato proprio domani, vista la quota a 1,65 offerta per il gol della Pulce, prima scelta assoluta nelle scommesse sui marcatori. Bassissima la quota sulla firma singola, altrettanto abbordabile la doppietta, data a 3,75. La Juve risponde con un altro big rimasto a secco una settimana fa: Gonzalo Higuain è il primo degli juventini, a 2,60.