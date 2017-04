Mancano poche ore alla sfida tra Barcellona e Juventus, quarto di ritorno di finale di Champions League, e la città catalana è in fermento. Alla Masia, dove si sta tenendo l'Open Media Day della Juvenil A in vista delle Final Four di Uefa Youth league, si è fatto vivo, a sorpresa, Ivan Rakitic, uno di quelli che scenderà in campo per provare l'ennesima remuntada.