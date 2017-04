Barcellona-Juventus è ormai alle porte. Il ritorno dei quarti di finale di Champions League è tra le sfide più affascinanti non solo di questo turno, ma anche dell'intera stagione, da cui dipende il futuro prossimo dei bianconeri. Tra lo spettro della remuntada e la voglia di conservare quanto di buono fatto all'andata, eerge un particolare poco incoraggiante, quantomeno per i più scaramantici. La Uefa ha designato: sarà Björn Kuipers (NED) il fischietto della partita, assistito dai guardalinee Sander van Roekel (NED) e Erwin Zeinstra (NED). Gli addizionali saranno Danny Makkelie (NED) e Pol van Boekel (NED), mentre il quarto uomo Mario Diks (NED). Assegnati alla sfida anche l'Osservatore UEFA Murat Ilgaz (TUR) e il Delegato UEFA Markus Stenger (GER).



I PRECEDENTI - Non sono, infatti, per nulla incoraggianti i dati del passato bianconero con l'arbitro della Decima del Real Madrid: con lui una sconfitta e tre pareggi. Queste le sfide dirette dall'olandese: Fulham-Juventus 4-1; Juventus-Fiorentina 1-1 (Europa League), Borussia Mönchengladbach-Juventus 1-1 e Juventus-Lione 1-1, in questa edizione della Champions League.