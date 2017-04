Ritorno dei quarti di Champions League, è big match al Camp Nou tra Barcellona e Juventus: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra l'olandese Kuipers, di seguito tutti gli episodi da moviola.



PRIMO TEMPO



44' - Pjanic stende Messi, l'arbitro concede fallo ma Neymar si vendica con un calcione. Ammonito, era diffidato.



42' - La Juve mette fuori palla per permettere i soccorsi a Mandzukic, il Barcellona non restituisce palla ai bianconeri e si innesca un battibecco tra Luis Enrique e Allegri ("Vaffa..." in italiano contro il tecnico juventino), con applauso ironico di Agnelli.



40' - Prima ammonizione dell'incontro: giallo a Iniesta per fallo tattico su Cuadrado a metà campo.



37' - Proteste Barcellona: contatto al limite dell'area tra Alex Sandro e Rakitic, Kuipers lascia correre ma poteva assegnare la punizione dal limite.



30' - Prima mezz'ora priva di episodi significativi, ma tante proteste del Barcellona che hanno irretito l'arbitro: richiamati Busquets e Neymar.