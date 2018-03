Patrick Kluivert, ex tra le altre di Milan e Barcellona, ha parlato ai microfoni di Omnisport riguardo il futuro del figlio Justin, ala in forza all'Ajax monitorato da Manchester United e Barcellona.



Queste le sue parole: "Preferirei andasse al Barcellona e so che per lui sarebbe un sogno giocare lì, ma è un adulto, prenderà la decisione che ritiene più giusta".