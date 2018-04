Boudewijn Zenden, ex laterale del Barcellona, parla a Tele Radio Stereo della sfida Champions tra i blaugrana e la Roma: "Giocare al Campo Nou è un'esperienza speciale, il Barcellona non può non essere favorito, fare risultato per la Roma sarebbe prezioso per quella che poi sarebbe l'impresa da fare all'Olimpico, anche un risultato di parità, la Roma potrebbe accettare di buon grado una sconfitta di misura con gol. Il Barcellona quest'anno è cambiato, gioca molto di più con il 4-4-2, è diverso rispetto alla squadra che allenava Luis Enrique, mantiene la sua forza complessiva, storica, ma è diverso. Quello che ha fatto il Siviglia col Barcellona può dare speranze alla Roma".



SU STROOTMAN - "Per Strootman serve tanta pazienza, un lottatore con esperienza, sono ottimista per il suo ritorno ai grandi livelli, per la Roma resta un giocatore molto importante, ed è importantissimo anche per la Nazionale olandese"