Barcellona - Roma 4-1



TER STEGEN 7: Vede avvicinarsi le legioni, ma non ha bisogno di uscire dalla tenda per fermarle fino ai due miracoli nel finale su Defrel e Perotti.



SEMEDO 6: Spinge sull’acceleratore, ma quando c’è da rientrare in curva sbanda spesso come nell’occasione del rigore non concesso su Dzeko. Più ala che terzino.



PIQUE’ 7: Il Waka Waka con Shakira è a rischio, ma stasera il catalano qualche passo di danza lo concede. Poi però a ballare è lui.



UMTITI 6: Fa valere il fisico d’ebano nei primi minuti quando Dzeko prova ad aprire le ali e rischia grosso per un intervento a piedi uniti su Pellegrini al limite. Fortunato e audace sul 2-0.



JORDI ALBA 6,5: L’alba è tutt’altro che chiara, ma pian piano la giornata si fa serena e il terzino spagnolo riacquista la solita frenesia. Si perde Dzeko nel gol della bandiera.



S.ROBERTO: 7 Serio e preparato, lo studente modello che ogni maestro vorrebbe nella sua classe. (82’ Gomes ng)



RAKITIC 7,5: Trova il giro perfetto quando da posizione impossibile colpisce il palo pieno. Un saggio di classe prima del bacio su cross per il 2-0. Vittoria con le mani in tasca in un centrocampo che lo vede padrone.



BUSQUETS 6,5: E l’amigdala del gioco del Barça: gestisce emozioni e sensazioni mantenendo una calma piatta e facendosi notare il meno possibile. (65’Paulinho 6,5: partecipa attivamente alla festa)



INIESTA 7: Non ha la longevità di batteria di un tempo. Così inserisce il risparmio energetico e gestisce le forze spalmandole su una partita di quantità e qualità. (85’ D.Suarez 6,5: che palla per il poker!)



MESSI 6: Non risponde come vorrebbe alle provocazioni del nemico Cristiano. Dieci minuti per trovare i guantoni di Alisson, poi le solite serpentine su una mattonella senza però trovare la stoccata vincente. Pensa se si arrabbia…



SUAREZ 7,5: Il morso arriva sul più bello, quando il Pistolero sembrava sazio dell’assist d’oro per Piquè.



VALVERDE 7: Il suo Barcellona non avrà i brillantini dell’era Guardiola, ma è maledettamente quadrato. E pure fortunato. Subisce in gol in casa, una notizia.