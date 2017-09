". La frase di Giampiero Boniperti, uno dei simboli massimi della juventinità, è diventato negli ultimi anni un mantra dei tifosi bianconeri. Eppure. Un modo di pensare per cui. La pensano così, per esempio, a, teatro della sconfitta della Juve nell'esordio stagionale in Champions League due giorni fa e culla di questo modo di intendere il calcio.Una vera e propriain un luogo magico, che solo a pronunciarlo fa illuminare gli occhi di qualsiasi appassionato di pallone:. Così è chiamato il centro di formazione del Barcellona, che dal 1979 ospita e fa crescere nuovi potenziali campioni. In alcuni periodicon ottimi risultati, basti pensare al, o a quello dello sfortunato- ovvero prodotti del settore giovanile -. Quel giorno, contro il Levante, con l'infortunio di Dani Alves e l'ingresso di Montoya, la formazione blaugrana fu la seguente: Victor Valdés; Montoya, Piqué, Puyol, Jordi Alba; Xavi, Busquets, Fabregas; Pedro, Messi, Iniesta.La piena realizzazione di un'idea per il Barcellona, in grado di vincere - tra le altre -. La Masia ha cominciato a produrre, e quelli che ci sono arrivati - da Bartra a Munir e Sandro - sono stati spesso costretti a cambiare squadra per trovare spazio o - Deulofeu - a fare esperienze in altri campionati prima di rientrare alla base. Ora, nel pieno di una ristrutturazione societaria,e può concentrarsi, in particolar modo, su tre talenti: Carles, OriolAppena blindato con un rinnovo di contratto e unadi euro,è il più pronto di questi giocatori. Classe '98, è un centrocampista centrale elo scorso aprile, contro il Granada. Quest'anno è stato incluso nella rosa del Barça B, ma è spesso nel giro della prima squadra. Chi invece aspetta ancora il suo debutto con i grandi è: contrariamente a quanto farebbe pensare il cognome,. Per informazioni, chiedere alla Primavera della Juventus, che martedì pomeriggio lo ha affrontato nella Youth League. Guardando più al futuro, c'è poi: ad appenal'olandese è già considerato unaTre nomi, tre giovani, tre talenti da cui ripartire. Perché al Barcellona vincere non è l'unica cosa che conta: bisogna farlo con i canterani.@marcodemi90