Luis Enrique non ha intenzione di fare turnover e nella sfida fondamentale in ottica campionato che il Barcellona affronterà questa sera contro il Malaga il tridente composto da Messi, Suarez e Neymar, raggiungerà quota 100 presenze complessive da titolari in maglia blaugrana.



INTOCCABILI - Di fatto, da quando Luis Enrique ha scelto di schierarli tutti e tre in contemporane il 25 ottobre del 2014, la MSN è stata in campo dal primo minuto per 99 volte sulle 170 partite disputate. In queste gare il Barcellona ha conquistato 78 vittorie e soltanto 11 sconfitte con una quantità di reti (contando anche le gare in cui uno dei tre è subentrato dalla panchina) che supera quota 350 gol.



PIOGGIA DI GOL - Soltanto in questa stagione, quando i tre sono scesi in campo da titolari, Messi Suarez e Neymar hanno portato al Barcellona un bottino di 64 gol. Una cifra destinata ad alzarsi e già stasera, contro il Malaga, c'è da scommetterci che Messi e Neymar si metteranno al servizio di Suarez per fargli trovare la via del gol contro l'unica squadra della Liga a cui ancora non ha mai segnato. Dal 2014 ad oggi chi guida la classifica dei gol fra i tre è Messi, arrivato a quota 142 reti, segue proprio l'ex Liverpool a quota 116 e infine Neymar fermo a quota 82.



IL TRIDENTE SPAVENTA LA JUVE - Numeri che preoccupano la Juventus prossima avversaria in Champions League del Barcellona. Già nella finale di Champions disputata a Berlino i blaugrana ebbero la meglio anche grazie al lavoro dei tre attaccanti che rappresentano il vero e proprio motore della squadra. "E dicevano che noi non andavamo d'accordo", scrisse Neymar sul proprio profilo instagram. I numeri dicono il contrario, per un "Tridente Centenario".