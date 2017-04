Neymar carica il Barcellona in vista del ritorno contro la Juventus in Champions League in programma per mercoledì, in un'intervista a Esporte Interativo: "Dobbiamo crederci, ce la possiamo fare. Così come lo abbiamo fatto una volta lo possiamo rifare. Credo nella squadra e nel nostro potenziale. Bisogna dare tutto, non abbiamo nulla da perdere".