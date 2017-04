Neymar applaude Paulo Dybala. Alla domanda di Esporte Interativo sul possibile erede di Leo Messi nel Barcellona, l'attaccante brasiliano ha risposto senza alcun dubbio: "Della nuova generazione mi piace molto Griezmann, ma ho un debole per Gabriel Jesus, con cui ho avuto il piacere di giocare in nazionale e alle Olimpiadi di Rio: ha un grande potenziale. E poi c'è Dybala, che ha un sinistro fantastico: se lo lasci solo può farti male e per centrare il passaggio alla semifinale di Champions non dovremo concedergli alcuno spazio".