Il Barcellona, da quanto riporta il Mundo Deportivo, è molto interessato a Leon Goretzka. Alcuni emissari del club spagnolo, erano presenti all'ultima partita di Bundesliga dello Schalke. Proprio in questa partita, vinta 2 a 0 contro il Mainz, il centrocampista tedesco ha trovato la via del gol. Oltre al Barcellona, il giovane centrocampista interessa anche alla Juventus e ai top club europei. E' un pezzo pregiato del prossimo mercato perchè ha il contratto in scadenza a giugno 2018, e al momento non è intenzionato a rinnovare.