Chelsea, Manchester City e Liverpool sono in lotta per accaparrarsi il difensore del Southampton Virgil Van Dijk. Dalla Spagna sostengono che il giocatore sia interessato soprattutto all'ipotesi Barcellona. Secondo il sito Sport il Barça è in corsa per l'olandese: il Southampton la lascerà pero partire per la cifra di 80 milioni di euro.