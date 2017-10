Jair Mina, zio e agente del difensore classe '94 del Palmeiras e della nazionale colombiana Yerry Mina, ha parlato in termini molto critici del Barcellona, che ha già esercitato l'opzione di acquisto per il calciatore, a Esporte Interativo: "E' da un anno e mezzo che hanno dubbi se ingaggiarlo o meno. Ci dicano chiaramente se lo vogliono, altrimenti ci guarderemo attorno perchè le squadre non mancano". Il Barcellona non è convinto al 100% di tesserare Mina già a gennaio perchè teme un difficile adattamento nel calcio europeo.