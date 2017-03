Una missione ai limiti dell'impossibile quella che attende il Barcellona, chiamato a ribaltare al Camp Nou lo 0-4 subito in Francia contro il Paris Saint Germain per conquistare il pass ai quarti di finale di Champions League. Ma i precedenti nella storia della competizione non sono favorevoli al club catalano, visto che nessuno dei 5 club sconfitti con questo risultato sono mai riusciti nella rimonta.



L’unica volta che il PSG ha eliminato il Barcellona in Champions League è stata ai quarti di finale del 1994/95 (3-2 il punteggio complessivo). Dopo di allora, i blaugrana hanno vinto i successivi due confronto a eliminazione diretta con i parigini (2012/13 e 2014/15). Lo 0-4 dell’andata ha eguagliato la peggior sconfitta del Barcellona in una competizione europea. Il precedente 0-4 arrivò con il Bayern Monaco nella semifinale di andata del 2012/13 – al ritorno i catalani persero 0-3 in casa.



Il Barcellona ha superato gli ottavi di finale di Champions League in tutte le ultime nove stagioni, la striscia più lunga nella storia della competizione. L’ultima volta in cui non ha raggiunto i quarti è stata nel 2006/07, quando fu eliminato dal Liverpool. Il Paris Saint-Germain, dal canto suo, ha superato gli ottavi in tutte le ultime quattro stagioni, ma è sempre stato eliminato al turno successivo.



Il Barcellona ha vinto tutte le ultime 14 gare di Champions League giocate al Camp Nou (44 gol segnati, 6 subiti), tutte disputate dall’arrivo di Luis Enrique in panchina. Solo il Bayern Monaco vanta una più lunga serie di vittorie casalinghe nella storia della competizione (16 partite, striscia tuttora aperta). Il PSG non ha mai vinto nelle quattro trasferte di Champions League contro il Barcellona (2N, 2P), ma non ha mai subito più di tre reti in queste partite.

Le squadre di Unai Emery hanno passato il turno in tutti gli ultimi 12 doppi confronti nelle coppe europee (è accaduto sempre con il Siviglia finora).



Edinson Cavani ha segnato sette gol in altrettante gare di Champions League in questa stagione – è il suo miglior bottino in un’edizione della competizione. Lionel Messi, Neymar e Luis Suarez hanno tutti giocato per 90 minuti nel match di andata, ma nessuno dei tre ha effettuato alcun tiro nello specchio. Neymar ha realizzato cinque reti in cinque gare contro il PSG, la sua vittima preferita in Champions League. È il miglior assistman della competizione in questa stagione, con sette passaggi vincenti per i compagni.