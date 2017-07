Il Barcellona si prepara a dire addio a Neymar Jr. L'attaccante brasiliano è destinato a vestire la maglia del Paris Saint Germain che si rassegnerà a pagare la clausola rescissoria da 222 milioni di euro. La prima tessera di un domino di mercato pronto ad esplodere, perchè con l'acquisto di Neymar si scatenerà un boomerang che coinvolgerà anche la Serie A.



DAGLI ESUBERI DI PARIGI A DYBALA - Si perchè per rientrare, almeno parzialmente da un esborso così grande, il PSG aprirà le porte a possibili cessioni soprattutto di quei calciatori considerati "in esubero" come Di Maria, Lucas Moura, ma non solo. La Juventus ha messo nel mirino Adrien Rabiot e Blaise Matuidi, ma il club bianconero dovrà preoccuparsi anche del rovescio della madeglia portata dalla mossa del club parigino: il Barcellona avrà un budget immenso per trovare il sostituto del partente Neymar e da tempo il club catalano ha puntato Dybala.



OCCHIO ANCHE AL REAL - La Juventus lo ha dichiarato incedibile a parole, ma lo stesso giocatore, parlando nei giorni scorsi, ha confermato che "se arriverà un'offerta sarà la società a doverla valutare". Non una chiusura all'addio insomma e quell'offerta ora, potrebbe arrivare non solo dal Barcellona, ma anche dal Real Madrid. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola e da Repubblica in Italia, il Barcellona è pronto a presentare un'offerta da 120 milioni di euro per la Joya argentina, mentre il Real Madrid, se non dovesse chiudere il colpo Mbappè (valutato 200 milioni dal Monaco) virerebbe sul colpo "low cost" Dybala per regalare un nuovo acquisto a Zidane.



MERCATO APERTO IN ATTACCO - E la Juve? Da sempre non è solita rifiutare offerte così onerose che generano effetti positivi mostruosi a bilancio. L'acquisto imminente di Keita e il non aver mollato la pista Schick sono un segnale importante di come, il mercato dell'attacco bianconero sia ancora coperto di punti (di domanda) e non di punte.