Gerard Piqué ha parlato in conferenza stampa del rinnovo con il Barcellona fino al 2022, esprimendo tutta la sua gioia per il nuovo accordo: "Sono molto felice di celebrare questo rinnovo. È stato facile e spero che non sia l'ultimo. Se onorerò fino alla fine questo contratto, saranno infatti 14 anni di carriera professionistica nel Barcellona, una vita intera. Questo club è come la mia casa, è il club della mia vita. Grazie al presidente, ai compagni, allo staff e alla mia famiglia. Non ho mai preso in considerazione altre proposte, ho sempre pensato di restare qui. Mi sono sempre visto come un capitano. Cerco di essere un esempio, anche se so che in tanti aspetti ancora non lo sono. Se non giocassi nel Barcellona, forse lascerei il calcio. Futuro? Vedremo quando mi ritirerò. Di sicuro farò qualcosa che mi motivi".