Leo los ha llevado al límite. Ya no pueden disimularlo. Es más grave enseñar una camiseta que mandar callar un estadio. pic.twitter.com/AULlrpqVFe — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 28, 2017

Non accennano ad interrompersi le polemiche tra Gerard, leader difensivo del Barcellona, e tutto ciò che interessa il Real Madrid, anche indirettamente.dopo il gol della vittoria per 2-3 nel Clasico la scorsa domenica. Mostrare la maglia al Bernabeu, scriva Relaño, è un gesto peggiore rispetto a zittire il Camp Nou, come fece Raul con la maglia dei Blancos qualche anno fa. La risposta di Piqué su Twitter non si è fatta attendere: "”.