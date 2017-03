Intervistato mentre era in ritiro con la nazionale spagnola, Gerard Piqué ha spento le polemiche in merito ai rapporti con i giocatori del Real Madrid, ma ne ha accesa un’altra. Il tema è sempre quello della partita Barcellona-Paris Saint Germain, vinta per 6-1 dai blaugrana.



Interpellato sulle proteste in merito all’arbitraggio ha risposto così: “Nessun può mettere in dubbio quanto abbiamo fatto. Poi perché non si parla del gol in fuorigioco di Ramos nella finale di Champions League? Non mi piacciono i valori che il Real Madrid trasmette, il modo in cui i vertici controllano tutto, tirando le fila di tutta la Spagna. Io a differenza di Raul non sarei mai andato a giocare per loro”.



Una dura presa di posizione, in cui emerge tutto il pensiero indipendentista catalano, e una dura critica alle merengues che in parallelo investe quindi anche la politica. Per le suddette dichiarazioni rilasciate in Nazionale, a Madrid non sono rimasti indifferenti, condannandole. Indignata dal peso di tali parole, la dirigenza del Real si muoverà legalmente nei confronti di Piqué.