Continua a far discutere l'arbitraggio di Barcellona-PSG, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo le critiche del capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, Gerard Piqué ha risposto prendendo le difese dei blaugrana: "Non mi ha dato fastidio quanto detto da Ramos, ha ragione, è stato un momento storico. La sensazione di questa rimonta è forse superiore a quella di vincere una Champions".



Commentando le altre possibili avversarie ha detto, nella stessa intervista ad As: "Sarà un sorteggio tra grandi squadre, non ho nessuna paura di Real e Atletico". E sull'eliminazione del City aggiunge: "Sorprende tutti, però non si può criticare Guardiola, è un grandissimo allenatore".