E' giunta finalmente la prima rete dicon la maglia del Barcellona: nella gara di ritorno delle semifinali di Copa del Rey, il brasiliano ex Liverpool, subentrato ad André Gomes all'inizio della seconda frazione di gioco, ha impiegato solo quattro minuti per aprire le marcature del match, che molto probabilmente significherà finale per i Blaugrana (trionfatori nella gara di andata per 1-0).