Secondo quanto riportato da UOL in Brasile questo lunedì il direttore sportivo del Barcellona, Robert Fernández, ha chiuso con il Gremio l'affare Arthur. Per il centrocampista brasiliano c'è un principio di accordo per portarlo in maglia blaugrana ma soltanto a gennaio 2019 dopo che si sarà conclusa l'avventura in Libertadores del club brasiliano. Superata la concorrenza dell'Inter che si era fiondata sul giocatore.