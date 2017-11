Il Barcellona vuole a tutti i costi rinforzarsi nel prossimo mercato di gennaio. Se non dovesse andare a buon fine la trattativa con il Liverpool per Coutinho, il club blaugrana punterebbe dritto su Mesut Ozil dell'Arsenal. E' quanto rivela Mundo Deportivo, che mette in evidenza gli aspetti che faciliterebbero l'operazione: il nazionale tedesco è in scadenza di contratto a giugno 2018 e potrebbe anche essere utilizzato sin da subito in Champions League.