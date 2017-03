La partita Barcellona-Paris Saint Germain, verrà ricordata come una delle “remuntade” più clamorose della storia. C’è però un lato oscuro, dato dall’arbitraggio, passato in secondo piano, messo in ombra dalla prestazione eccezionale dei blaugrana.



FRANCESI DANNEGGIATI - Il 6-1 registrato dal Barcellona non dovrebbe dare adito ad alcun alibi da parte del Psg, ma che i francesi siano stati in parte danneggiati è un dato di fatto. Lo stesso Unay Emery, allenatore del Paris aveva affermato ne post partita: “credo che anche alcune decisioni arbitrali ci hanno penalizzato".



COLLINA NON HA GRADITO - Al Camp Nou, in una sfida così di rilievo, ci sono stati troppi errori commessi dal fischietto Aytekin. Tanto che, a quanto riporta Sport Mediaset, l’arbitro Deniz Aytekin potrebbe rischiare la sospensione. Il capo designatore Uefa, Pierluigi Collina, non sarebbe stato soddisfatto della direzione di gara. Per tale motivo, Collina starebbe valutando di sospendere l’arbitro tedesco, quindi Aytekin non arbitrerebbe più partite di Champions League in questa stagione. La decisIone ufficiale sarà resa nota nei prossimi giorni.